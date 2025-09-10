Махмуд Сабырхан оформил нокдаун и забрал медаль ЧМ-2025

Казахстанский боксёр Махмуд Сабырхан провёл четвертьфинальный поединок на чемпионате мира-2025, который проходит в Ливерпуле (Англия), передают Vesti.kz.

В весовой категории до 55 килограммов его соперником стал японец Руи Ямагучи.

Уже в первом раунде Сабырхан отправил своего оппонента в нокдаун. Помимо прочего, рефери снял балл у одного японца за нарушение правил. Таким образом, уже после дебютной трёхминутки казахстанец вёл с явным преимуществом - 30:28 на записках судей (5:0).

На последней минуте второго отрезка уже Ямагучи поймал Махмуда на нокдауне. Тем не менее со счётом 4:1 снова выиграл Сабырхан. В решающем, третьем, раунде казахстанец не дал японцу перевернуть ход встречи и довёл поединок до победы.

Таким образом, Сабырхан вышел в полуфинал, обеспечив себе бронзовую медаль чемпионата мира-2025.

Ранее сегодня, 10 сентября, Виктория Графеева победила представительницу Узбекистана Ситору Турдибекову, а Елдана Талипова взяла верх над Селин Даниэль из Новой Зеландии. Далее на ринг выйдут ещё 10 казахстанских боксёров. Полное расписание боёв и имена соперников доступны по ссылке.

Махмуд Сабырхан — обладатель золотой медали чемпионата мира-2023, серебряный призёр мирового первенства-2021 и вице-чемпион Азии-2022.