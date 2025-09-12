Кызайбай против чемпионки Узбекистана, или Кто еще дерется за 1/2 финала ЧМ по боксу

В полуфинале чемпионата мира по боксу в Ливерпуле звездная казахстанка Назым Кызайбай может получить конкурентку из Узбекистана, а Санжар Ташкенбай - призера ЧМ-2023 из Кубы. О последних боях 1/4 финала - в материале Vesti.kz.

Оставшиеся четвертьфинальные бои пройдут сегодня, 12 сентября, и будут показаны в прямом эфире. От Казахстана выступят два участника.

Второй бой на турнире проведет трехкратная чемпионка мира Назым Кызайбай, а в случае победы может встретится с проспектом из Узбекистана, собравшей несколько молодежных титулов - Сабиной Бобокуловой.

Противостояние Казахстана и Кубы может состояться в категории до 50 килограммов. Чемпион мира Санжар Ташкенбай, если выйдет в 1/2 финала, в соперники получит бронзового призера ЧМ-2025 по версии IBA.

В третьей весовой категории должен был выступить Бекзад Нурдаулетов, но одна из звезд сборной Казахстана досрочно покинул турнир.

Последние бои 1/4 финала ЧМ-2025 по боксу

До 48 килограммов

Назым Кызайбай (Казахстан) - Анна Охота (Украина);

Сабина Бобокулова (Узбекистан) - Джованна Марчезе (Италия)

Минакши (Индия) - Элис Памфри (Англия)

Алтанцецег Лутсаихан (Монголия) - Хикару Шинохара (Япония)

До 50 килограммов

Алехандро Кларо Физ (Куба) - Самет Гюмюш (Турция)

Жадумани Сингх Манденгбам (Индия) - Санжар Ташкенбай (Казахстан)

Соуши Макино (Япония) - Шодиёржон Меликузиев (Узбекистан)

Мартин Молина Сальвадор (Испания) - Баттулга Алдархишиг (Монголия)

До 85 килограммов

Георгий Кушиташвили (Грузия) - Данила Жасан (Украина)

Семен Болдырев (Болгария) - Тигн Стотт (Англия)

Акмалжон Исраилов (Узбекистан) - Алдан Фреснедо Рикардо (Испания)

Майкл Фарес Дероуши (Австрия) - Роберт Майкл Макналти (Шотландия)

Фото: пресс-служба КФБ

Ранее определились другие медалисты чемпионата мира по боксу в Англии, проходящем под эгидой World Boxing. Первые полуфиналы турнира пройдут сегодня, 12 сентября, а первые победители определятся завтра, 13 сентября.