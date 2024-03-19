Кункабаева вернули в сборную Казахстана по боксу. Подробности

Сборная Казахстана по боксу определилась с составом на международный турнир "Великий шелковый путь", который стартует 23 марта в Баку (Азербайджан), передают Vesti.kz.

В данном турнире примут участие более 100 боксеров из более чем десяти стран. Казахстан будет представлен в 11 весовых категориях.

Отметим, что в состав сборной Казахстана вернулся Камшыбек Кункбаев, который был "освобожден" от участия на всемирном квалификационном турнире в Бусто-Арсицио (Италия), так как ранее завоевал лицензию на Олимпиаду-2024 в Париже.

Состав сборной Казахстана выглядит так:

48 кг: Темиртас Жусупов

51 кг: Дамир Абдикадыр

54 кг: Тимур Кабешов

60 кг: Талгат Сырымбетов

63,5 кг: Серик Темиржанов

67 кг: Бахтияр Смагулов

71 кг: Дархан Дуйсебай

75 кг: Тимур Нурсеитов

86 кг: Бекзат Танатар

92 кг: Сагындык Тогамбай

92+ кг: Камшыбек Кункабаев

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Напомним, в Бусто-Арсицио казахстанские боксеры завоевали пять олимпийских лицензий. Их обладателями стали Сакен Бибосынов (51 кг), Махмуд Сабырхан (57 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг), Нурбек Оралбай (80 кг) и Айбек Оралбай (92 кг).

Казахстану осталось завоевать одну квоту в категории до 63,5 килограмма у мужчин. в женской боксе дела у Казахстана обстоят немного хуже - еще нет лицензий в пяти весах (50, 54, 60, 66 и 75 кг). На Олимпиаду пока отобралась только Карина Ибрагимова (57 кг).

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