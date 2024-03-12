Участник двух ЧМ, или кто от Казахстана подерется за последнюю лицензию на Олимпиаду-2024 в боксе

Мужская сборная Казахстана по боксу завоевала шесть из семи возможных лицензий на летние Олимпийские игры-2024 в Париже, передают Vesti.kz.

Пять олимпийских квот казахстанские боксеры добрали на всемирном квалификационном турнире в Бусто-Арсицио (Италия). Их обладателями стали Сакен Бибосынов (51 кг), Махмуд Сабырхан (57 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг), Нурбек Оралбай (80 кг) и Айбек Оралбай (92 кг).

До этого олимпийскую лицензию завоевал Камшыбек Кункабаев (+92 кг). Это произошло на летних Азиатских играх-2023.

Таким образом, Казахстану осталось завоевать одну квоту в категории до 63,5 килограмма у мужчин. В Бусто-Арсицио в этом весе выступал казахстанец Мухаммедсабыр Базарбайулы, однако до решающего раунда ему дойти не удалось.

Тем не менее, шанс попасть в Париж-2024 сохранился. С 23 мая по 5 июня в Бангкоке (Таиланд) пройдет второй, финальный лицензионный турнир, на котором и разыграют оставшиеся квоты на Олимпиаду.

Кто поборется за последнюю путевку от Казахстана?

В Бусто-Арсицио отправились победители ноябрьской Спартакиады в своих весовых категориях. Среди них был и Базарбайулы.

Призерами Спартиакиды в весе до 63,5 килограмма стали Серик Темиржанов (серебро), а также Жандос Кыдыралиев и Ерасыл Танкай (оба - бронза).

Кроме того, в этой категории выступает Санатали Тольтаев, который представлял Казахстан на двух последних чемпионатах мира - в Белграде (Сербия) в 2021 году и Ташкенте (Узбекистан) в 2023-м. Тольтаев также является чемпионом Азии-2019.

Ожидается, что перед финальным отбором в сборной Казахстана проведут мини-турнир, победитель которого и отправится в Бангкок за последней лицензией на Олимпиаду-2024.

Отметим, что в женской боксе дела у Казахстана обстоят немного хуже - еще нет лицензий в пяти весах (50, 54, 60, 66 и 75 кг). На Олимпиаду пока отобралась только Карина Ибрагимова (57 кг).

Всего по количеству олимпийских лицензий в боксе Казахстан делит пятое место с Турцией и Китаем.

Лидирует же Австралия - у них 12 из 13 лицензий. Далее идут Бразилия (10), Узбекистан (9), Франция и Италия (по 8). По шесть олимпийских квот имеют США и Ирландия.