Казахстанским боксерам дали второй шанс попасть на Олимпиаду. Подробности

В итальянском Бусто-Арсицио завершился первый мировой квалификационный турнир на Олимпийские игры, которые пройдут летом 2024 года в Париже (Франция), передает Vesti.kz.

По его итогам на счету сборной Казахстана по боксу семь олимпийских лицензий. К двум ранее заработанным, которые были в активе тяжеловеса Камшыбека Кункабаева (+92 кг) и Карины Ибрагимовой (57 кг), добавились те, которые завоевали: Нурбек Оралбай (до 80 кг), Айбек Оралбай (до 92 кг), Асланбек Шымбергенов (до 71 кг), Махмуд Сабырхан (до 57 кг), Сакен Бибосынов (до 51 кг) и Карина Ибрагимова (57 кг).

Таким образом, вакантными для казахстанцев остались лицензии в категории 63,5 килограмм у мужчин. Немного хуже дела обстоят у девушек, которые еще не заработали путевки в пяти весах (50, 54, 60, 66 и 75 кг).

Казахстан с разгромом завоевал лицензию по боксу на Олимпиаду-2024

Тем не менее, у наших боксеров будет второй шанс попасть на Олимпиаду. Ведь для них выделено 248 квот, по 124 для мужчин и женщин. Это на 41 квоту меньше чем в 2020 году. Каждый олимпийский комитет мог быть представлен одним спортсменом в каждом виде программы. При этом, 139 путевок на ОИ разыгрываются на квалификационных турнирах.

Последний шанс боксерам дадут 23 мая. В столице Таиланда - Бангкоке пройдет второй мировой квалификационный турнир на Олимпиаду-2024. Он завершится 5 июня. Тогда станут известны все участники главного старта четырехлетия.