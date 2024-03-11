Казахстан с разгромом завоевал лицензию по боксу на Олимпиаду-2024

Казахстанец Айбек Оралбай провел четвертьфинальный бой на лицензионном олимпийском турнире по боксу в Бусто-Арсицио (Италия), сообщают Vesti.kz.

Его соперником в весовой категории до 92 килограммов был американец Джамар Талли. Поединок завершился в пользу казахстанца единогласным решением судей - 5:0. Таким образом, Оралбай принес Казахстану третью боксерскую лицензию на Олимпиаду-2024. Ранее это сделали Камшыбек Кункабаев (свыше 92 кг) и Карина Ибрагимова (57 кг).

Напомним, что сегодня, 11 марта на ринг выйдут еще шесть казахстанцев. В рамках дневной сессии Валентина Хальзова, выступающая в весе до 75 килограммов сразится с Синди Нгамбой из Великобритании. Бой начнется в 19:30 по времени Астаны.

Расписание вечерней сессии:

23:00 - 50 кг. Алуа Балкибекова - Карина Макси Клецер (Германия);

00:00 - 51 кг. Сакен Бибосынов - Киаран Макдональд (Великобритания);

00:30 - 57 кг. Махмуд Сабырхан - Асрор Вохидов (Таджикистан);

00:45 - 71 кг. Асланбек Шымбергенов - Сархан Алиев (Азербайджан);

01:30 - 80 кг. Нурбек Оралбай - Келин Кессиди (Ирландия).

Все поединки в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.