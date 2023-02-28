Кункабаева уличили в страхе перед Джалоловым. Узбек без боя выиграл золото малого ЧМ по боксу

Новости спорта Бокс Любительский бокс
Сегодня 09:50
© Данияра Майлыбаева©

Автор российского YouTube-канала "неКАРАтэ" назвал причину, почему соперники Баходира Джалолова на международном турнире "Кубок Странджа-2023" в Софии (Болгария) отказывались выходить на бой против узбекского боксера, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По ходу турнира, который также называют малым чемпионатом мира по боксу, три оппонента снялись с поединков против Джалолова. На стадии 1/4 финала на ринг не вышел лидер сборной Казахстана Камшыбек Кункабаев, сославшись на травму. В полуфинале его примеру последовал азербайджанец Махаммад Абдуллаев, а в финале - армянин Давит Чалоян. В итоге Джалолов без боя выиграл золото турнира.

"Отказываются соперники биться с большим узбеком. Почему? Объясняю. Однозначно, есть понимание, что проиграют и при этом могут быть травмированы. Берегут своих солдат, вот и все, берегут своих ребят. Не самый большой денежный чек на "Страндже", и поэтому не хотят пострадать. Джалолов выходит на спарринги, и люди с переломом носа уходят. С Тулкином Киличевым обсуждали, говорит, очень сложно договориться поспарринговать. Двоечку как даст Баха - глубоко и надолго. Вот поэтому никто не хочет боксировать (с Джалоловым), боятся травмироваться", - сказал автор.

Казахстан 0 - 7 Узбекистан. Определились победители малого чемпионата мира по боксу

Добавим, что противостояние Кункабаева и Джалолова носит принципиальный характер. Соперники не раз встречались в ринге. Ожидалось, что они сойдутся в финале Олимпиады-2020 в Токио, но Кункабаев тогда до главного поединка не дошел, уступив в 1/2 и завоевав бронзу. А Джалолов стал олимпийским чемпионом.

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Метки:
Кункабаев Камшыбек Сборная Казахстана по боксу Узбекистан Кубок Странджа Болгария

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