Кункабаев раскрыл правду про призовые в сборной Казахстана

Казахстанский боксёр-тяжеловес Камшыбек Кункабаев прокомментировал выступление сборной Казахстана на чемпионатах мира под эгидой World Boxing и IBA в 2025 году, а также затронул тему призовых, сообщают Vesti.kz.

По его мнению, казахстанские боксёры показали хороший результат на этих турнирах.

"На чемпионате мира, организованном World Boxing, наши младшие завоевали сразу четыре золотые медали. На турнире под эгидой IBA — ещё три золота. Это очень хороший результат. Хотя в IBA весовых категорий больше, на Олимпийских играх их будет всего семь. Это, в свою очередь, усилит внутреннюю конкуренцию. Поэтому хочется верить, что на Олимпиаде в Лос-Анджелесе мы вернём упущенное за последние две Олимпиады и возьмём не одну, а сразу несколько золотых медалей", -сказал Кункабаев в интервью "1Бол".

— Но при этом мы видели и мнения о судействе в IBA — мол, даже предлагаемые деньги не должны были привлекать, и на чемпионат мира не стоило ехать...

— Всё это — опыт. Возможность изучить соперника, увидеть собственные недостатки. Само участие в чемпионате мира — уже особое чувство. Что касается денег: говорили, что победителю дают 300 тысяч долларов, но лишь половина достаётся боксёру, остальное — тренеру и федерации. А если учитывать годы жизни спортсмена, его здоровье, то, что он постоянно вдали от семьи, — даже эти деньги, по сути, ничто, - добавил он.

Ранее стало известно, что Камшыбек Кункабаев решил вернуться в бокс.

Напомним, Камшыбек Кункабаев не выступал после Олимпиады-2024 в Париже (Франция). В любительском боксе он является двукратным вице-чемпионом мира (2017, 2019) и четырёхкратным вице-чемпионом Азии (2017, 2019, 2021, 2022).

На профессиональном ринге Кункабаев провёл пять поединков, в которых одержал пять побед (четыре нокаутом), а также владел поясом WBA Gold в тяжёлом весе.

