Профи-бокс
Сегодня 13:55
 

Легендарный боксёр потерял нолик и остался без титула

Бывший обладатель титула WBC International в супертяжелом весе нигериец Айк Ибеабучи (21-1, 16 КО) потерпел первое поражение в карьере, сообщают Vesti.kz.

Это произошло на вечере бокса в Лагосе (Нигерия), где 52-летний Ибеабучи по прозвищу "Президент" встречался с соотечественником 45-летним Кабиру Товалави (27−16, 22 КО).

Итогом 12-ранудового противостояния стала победа Товолави единогласным решением судей — 117-111, 115-114 и 115-113. На кону был чемпионский пояс организации WBB.

Таким образом, Ибеабучи лишился нолика в графе поражений. Последний раз он проигрывал еще в 1994 году, когда выступал в любителях.

Отметим, что с 1999 по 2015 год Ибеабучи находился в тюрьме из-за избиений и попыток сексуального насилия. В 2015-м он вышел на свободу, а в 2016-м снова попал в тюрьму, окончательно выйдя из неё в 2020 году.

