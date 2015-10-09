Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Профи-бокс
Сегодня 10:00
 

"Библия бокса" отреагировала на уход Кроуфорда и выбрала нового короля

  Комментарии

Поделиться
"Библия бокса" отреагировала на уход Кроуфорда и выбрала нового короля ©instagram.com/tbudcrawford/

Авторитетный журнал The Ring представил обновлённый рейтинг лучших боксёров мира вне зависимости от весовой категории (P4P), сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Авторитетный журнал The Ring представил обновлённый рейтинг лучших боксёров мира вне зависимости от весовой категории (P4P), сообщают Vesti.kz.

Изменения произошли после того, как абсолютный чемпион в трёх весах американец Теренс Кроуфорд объявил о завершении карьеры.

В связи с выбыванием Кроуфорда, который ранее занимал лидирующую позицию, все, кто располагался за ним, поднялись на одну строчку. В итоге украинец Александр Усик вернул себе первое место в рейтинге журнала The Ring, который еще называют "Библией бокса".

На второй позиции расположился японец Наоя Иноуэ, а тройку лучших замкнул Джесси Родригес из США. При этом в рейтинге дебютировал пуэрториканский чемпион в минимальном весе Оскар Колласо.

Топ-10 рейтинга Р4Р от The Ring теперь выглядит так:

  1. Александр Усик (24-0, 15 КО)
  2. Наоя Иноуэ (31-0, 27 КО)
  3. Джесси Родригес (23-0, 16 КО)
  4. Дмитрий Бивол (24-1, 12 КО)
  5. Артур Бетербиев (21-1, 20 КО)
  6. Дзунто Накатани (31-0, 24 КО)
  7. Шакур Стивенсон (24-0, 11 КО)
  8. Давид Бенавидес (30-0, 24 КО)
  9. Девин Хэйни (33-0, 15 КО)
  10. Оскар Колласо (13-0, 10 КО)


 

 

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Манчестер   •   Регулярный чемпионат, мужчины
27 декабря 01:00   •   не начат
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
(Манчестер)
- : -
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Кто победит в основное время?
Манчестер Юнайтед
Ничья
Ньюкасл Юнайтед
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!