"Библия бокса" отреагировала на уход Кроуфорда и выбрала нового короля

Авторитетный журнал The Ring представил обновлённый рейтинг лучших боксёров мира вне зависимости от весовой категории (P4P), сообщают Vesti.kz.

Изменения произошли после того, как абсолютный чемпион в трёх весах американец Теренс Кроуфорд объявил о завершении карьеры.

В связи с выбыванием Кроуфорда, который ранее занимал лидирующую позицию, все, кто располагался за ним, поднялись на одну строчку. В итоге украинец Александр Усик вернул себе первое место в рейтинге журнала The Ring, который еще называют "Библией бокса".

На второй позиции расположился японец Наоя Иноуэ, а тройку лучших замкнул Джесси Родригес из США. При этом в рейтинге дебютировал пуэрториканский чемпион в минимальном весе Оскар Колласо.

Топ-10 рейтинга Р4Р от The Ring теперь выглядит так:

Александр Усик (24-0, 15 КО) Наоя Иноуэ (31-0, 27 КО) Джесси Родригес (23-0, 16 КО) Дмитрий Бивол (24-1, 12 КО) Артур Бетербиев (21-1, 20 КО) Дзунто Накатани (31-0, 24 КО) Шакур Стивенсон (24-0, 11 КО) Давид Бенавидес (30-0, 24 КО) Девин Хэйни (33-0, 15 КО) Оскар Колласо (13-0, 10 КО)

