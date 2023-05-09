Кункабаев против Джалолова, или с кем казахстанские боксеры встретятся в четвертьфинале ЧМ-2023

Семь представителей сборной Казахстана вышли в четвертьфинал чемпионата мира-2023 по боксу, проходящего в Ташкенте (Узбекистан), сообщают Vesti.kz.

До этой стадии турнира дошли Санжар Ташкенбай (48 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Серик Темиржанов (57 кг), Дулат Бекбауов (67 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг), Нурбек Оралбай (80 кг) и Камшыбек Кункабаев (+92 кг).

Четвертьфинальные бои пройдут в среду, 10 мая.

Так, за выход в полуфинал ЧМ-2023 Ташкенбай встретится с Кадзумой Аратаке, двукратным серебряным призером чемпионата Азии и пятикратным чемпионом Японии.

Сабырхану, также известному как Казахский Ломаченко, будет противостоять ганец Мохаммед Амаду.

Темиржанов подерется с чемпионом Кубы Сайделем Ортой, а Бекбауов - с мексиканцем Мигелем Анхелем Мартинесом.

Соперником капитана сборной Казахстана Шымбергенова будет француз Макан Траоре, который сенсационно выбил действующего чемпиона мира японца Севона Окадзаву.

Оралбай выйдет в ринг с иорданцем Хуссейном Эйшаишем Ишайшем, который является действующим чемпионом Азии.

И, напоследок, любителей бокса ждет долгожданное противостояние Казахстан vs Узбекистан, в котором сойдутся Кункабаев и его главный соперник - Баходир Джалолов, который является олимпийским чемпионом, чемпионом мира и трехкратным чемпионом Азии.

Напомним, Казахстан был представлен во всех 13 весовых категориях. Однако из борьбы за медали выбыли шесть казахстанских боксеров: Сакен Бибосынов (51 кг), Талгат Сырымбетов (60 кг), Санатали Тольтаев (63,5 кг), Нурканат Райыс (75 кг), Сагындык Тогамбай (86 кг) и Айбек Оралбай (92 кг).

Золотые медалисты получат от Международной ассоциации бокса (IBA) по 200 000 долларов, для занявших второе место призовые составляют 100 000 долларов, а бронзовым призерам положены по 50 000 долларов.