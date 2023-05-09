Казахстанский боксер попал на действующего чемпиона на ЧМ-2023 в Ташкенте

Стал известен следующий соперник казахстанского боксера Нурбека Оралбая на чемпионате мира-2023 в Ташкенте (Узбекистан), сообщают Vesti.kz.

В четвертьфинале в весовой категории до 80 килограммов Оралбай встретится с иорданцем Хуссейном Эйшаишем Ишайшем, который является действующим чемпионом Азии. Также Ишайш трижды становился бронзовым призером континентального первенства.

Что касается Оралбая, то в прошлом году он выиграл бронзу на чемпионате Азии, а в 2018 стал чемпионом мира среди молодежи.

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