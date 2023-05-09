Определился соперник Казахского Ломаченко за выход в полуфинал ЧМ-2023 по боксу

Определился следующий соперник казахстанского боксера Махмуда Сабырхана на чемпионате мира-2023 в Ташкенте (Узбекистан), сообщают Vesti.kz.

В 1/4 финала весовой категории до 54 килограммов Сабырхан встретится с ганцем Мохаммедом Амаду.

До него в 1/4 финала вышли еще пять казахстанцев. Это Санжар Ташкенбай (48 кг), Серик Темиржанов (57 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг), Нурбек Оралбай (80 кг) и Камшыбек Кункабаев (+92 кг).

Сабырхан является чемпионом Азии (2023), а также серебряным призером чемпионата мира (2021) и чемпионата Азии (2022). Его также называют Казахским Ломаченко из-за схожего с известным украинским чемпионом Василием Ломаченко стиля боя.

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