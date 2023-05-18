Красавица-боксер из Казахстана ответила Лукас и показала свое лицо

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Вчера 23:46
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Казахстанская боксерша Балауса Муздиман прокомментировала претензии соотечественница Ангелины Лукас относительно исхода их очного противостояния на Спартакиаде в Петропавловске, сообщают Vesti.kz.

Муздиман выиграла этот поединок по итогам трех раундов, тогда как Лукас заявила, что у нее "украли" победу.

"С лицом Балаусы Муздиман все очень даже хорошо. Это видео вообще... No Comment. Всем спасибо за поддержку", - говорится в ее видео на Instagram.

Также Муздиман попросила любителей бокса посмотреть полный бой и оставить своим комментарии.

 

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Метки:
Муздиман Балауса Лукас Ангелина Девушки в спорте
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