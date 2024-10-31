Казахстану досталась битва с Узбекистаном за финал ЧМ-2024 по боксу

Казахстанский боксер Онер Сеилхан провел бой в 1/4 финала молодежного чемпионата мира в Будве (Черногория), сообщают Vesti.kz.
Его соперником в весовой категории до 71 килограмма был аланский боксер Ахмед Кочи.
Поединок завершился убедительной победой Онера единогласным решением судей - 5:0.
В 1/2 финала Сеилхан сразится с Мухаммадазизбеком Исмоиловым из Узбекистана.
Разгромом завершился бой Казахстана на ЧМ-2024 по боксу
Напомним, в 1/4 финала на этом мировом первенстве выступили 18 казахстанцев - восемь в мужской сетке и десять в женской.
Двумя нокдаунами определился победитель дуэли Казахстан - Россия на ЧМ по боксу