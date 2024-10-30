Разгромом завершился бой Казахстана на ЧМ-2024 по боксу

Казахстанский боксер Жансери Кошербаев провел бой в 1/4 финала на молодежном чемпионате мира в Будве (Черногория), сообщают Vesti.kz.

Его соперником в весовой категории до 57 килограммов был боксер из Туркменистана Исмаил Гурбанбердыев.

Первый раунд сложился на тоненького в пользу Кошербаева - 3:2.

После второй трехминутки Кошербаев продолжал лидировать.

Поединок завершился победой казахстанца единогласным решением судей.

Таким образом, Кошербаев, выйдя в 1/2 финала, завоевал как минимум бронзу чемпионата мира.

Напомним, в 1/4 финала на этом мировом первенстве выступают 18 казахстанцев - восемь в мужской сетке и десять в женской.

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Напомним, в 1/4 финала на этом мировом первенстве выступают 18 казахстанцев - восемь в мужской сетке и десять в женской.

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