Разгромом завершился бой Казахстана на ЧМ-2024 по боксу
Казахстанский боксер Жансери Кошербаев провел бой в 1/4 финала на молодежном чемпионате мира в Будве (Черногория), сообщают Vesti.kz.
Казахстанский боксер Жансери Кошербаев провел бой в 1/4 финала на молодежном чемпионате мира в Будве (Черногория), сообщают Vesti.kz.
Его соперником в весовой категории до 57 килограммов был боксер из Туркменистана Исмаил Гурбанбердыев.
Первый раунд сложился на тоненького в пользу Кошербаева - 3:2.
После второй трехминутки Кошербаев продолжал лидировать.
Поединок завершился победой казахстанца единогласным решением судей.
Таким образом, Кошербаев, выйдя в 1/2 финала, завоевал как минимум бронзу чемпионата мира.
Напомним, в 1/4 финала на этом мировом первенстве выступают 18 казахстанцев - восемь в мужской сетке и десять в женской.
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Напомним, в 1/4 финала на этом мировом первенстве выступают 18 казахстанцев - восемь в мужской сетке и десять в женской.
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