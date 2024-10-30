Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Любительский бокс
Вчера 23:17
 

Судьи решили судьбу медали в поединке Казахстана на ЧМ-2024 по боксу

  Комментарии

Поделиться
Судьи решили судьбу медали в поединке Казахстана на ЧМ-2024 по боксу ©Kazakhstan Boxing Federation

Казахстанская боксерша Шугыла Налибай выступила в четвертьфинале молодежного чемпионата мира в Будве (Черногория), сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Казахстанская боксерша Шугыла Налибай выступила в четвертьфинале молодежного чемпионата мира в Будве (Черногория), сообщают Vesti.kz.

Ее соперницей в весовой категории до 75 килограммов была румынка Амалия Мария Нита. Итогом противостояния стала победа Налибай раздельным решением судей со счетом 4:1.

Таким образом. Налибай, выйдя в 1/2 финала, гарантировала себе как минимум бронзовую награду превенства.

Нокаутом в битве Казахстана определился обладатель медали ЧМ-2024 по боксу

Напомним, в 1/4 финала на этом мировом первенстве выступают 18 казахстанцев - восемь в мужской сетке и десять в женской.

Чемпионка Азии из Казахстана лишила Россию медали ЧМ-2024 по боксу

Сборная Казахстана по боксу ЧМ по боксу

Реклама

Живи спортом!