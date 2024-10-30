Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Любительский бокс
Вчера 23:30
 

Двумя нокдаунами определился победитель дуэли Казахстан - Россия на ЧМ по боксу

  Комментарии

Поделиться
Двумя нокдаунами определился победитель дуэли Казахстан - Россия на ЧМ по боксу ©Kazakhstan Boxing Federation

Казахстанский боксер Бексултан Боранбек выступил в 1/4 финала на молодежном чемпионате мира в Будве (Черногория), сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Казахстанский боксер Бексултан Боранбек выступил в 1/4 финала на молодежном чемпионате мира в Будве (Черногория), сообщают Vesti.kz.

Его соперником в весе до 51 килограмма был россиянин Анатолий Ребедюк. Поединок завершился уверенной победой казахстанца - 5:0. По ходу поединка казахстанец дважды отправил своего соперника в нокдаун - первом и втором раунде.

Благодаря выходу в полуфинал Боранбек как минимум гарантировал себе бронзовую награду чемпионата мира.

Судьи решили судьбу медали в поединке Казахстана на ЧМ-2024 по боксу

Напомним, в 1/4 финала на этом мировом первенстве выступают 18 казахстанцев - восемь в мужской сетке и десять в женской.

Нокаутом в битве Казахстана определился обладатель медали ЧМ-2024 по боксу

ЧМ по боксу Сборная Казахстана по боксу

Реклама

Живи спортом!