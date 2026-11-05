Казахстанский боксёр оформил яркий нокаут и вышел в финал

Представитель Алматинской области Султанбек Айбарулы одержал яркую победу на чемпионате Казахстана по боксу в Таразе, передают Vesti.kz.

В полуфинале весовой категории до 85 килограммов он встретился с Тимуром Нурсеитовым из Астаны. По итогам двух раундов счёт был равным - 1:1, однако в решающем третьем раунде Айбарулы нокаутировал соперника и вышел в финал.

Таким образом, Айбарулы поборется за золотую медаль 6 ноября, тогда как Нурсеитов стал бронзовым призёром турнира.

Ранее "Казахский Тайсон" разгромил призёра ЧМ по боксу и также вышел в финал. При этом сенсацией обернулся полуфинал с участием призёра ЧМ по боксу из Казахстана.

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