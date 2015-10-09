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Чемпион мира по боксу из Казахстана потерпел сенсационное поражение

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Чемпион мира по боксу из Казахстана потерпел сенсационное поражение Кадр из видео©

Боксёр сборной Казахстана Оразбек Асылкулов, представляющий Акмолинскую область, потерпел сенсационное поражение в национальном чемпионате в Таразе, передают Vesti.kz.

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Боксёр сборной Казахстана Оразбек Асылкулов, представляющий Акмолинскую область, потерпел сенсационное поражение в национальном чемпионате в Таразе, передают Vesti.kz.

В полуфинале весовой категории до 60 килограммов он сенсационно проиграл представителю Жетысуской области Адильбеку Кожахану со счётом 0:5.

Таким образом, Асылкулов не смог выйти в финал и довольствовался бронзовой медалью. Кожахан, в свою очередь, поборется за золото в решающем бою. Финалы, в которых определятся чемпионы страны 2026 года во всех весовых категориях, состоятся 6 ноября.

29-летний Асылкулов является чемпионом мира 2025 года от IBA и чемпионом Азии-2026.


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