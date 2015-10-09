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Сенсацией обернулся полуфинал с участием призёра ЧМ по боксу из Казахстана

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Сенсацией обернулся полуфинал с участием призёра ЧМ по боксу из Казахстана Ертуган Зейнуллинов. Фото: КФБ©

Ертуган Зейнуллинов, вызывающийся в сборную Казахстана и представляющий Алматинскую область, неожиданно проиграл в полуфинале национального чемпионата по боксу в Таразе, передают Vesti.kz.

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Ертуган Зейнуллинов, вызывающийся в сборную Казахстана и представляющий Алматинскую область, неожиданно проиграл в полуфинале национального чемпионата по боксу в Таразе, передают Vesti.kz.

В бою весовой категории до 65 килограммов он уступил Абзалу Серику из Шымкента со счётом 0:5. 

Таким образом, Зейнуллинов стал бронзовым призёром турнира, тогда как его соперника ждёт решающий поединок за золото.

Финалы, в которых определятся чемпионы страны 2026 года во всех весовых категориях, состоятся 6 ноября.

Зейнуллинов является обладателем бронзы чемпионата мира 2025 года от IBA.

Ранее чемпион мира по боксу из Казахстана потерпел сенсационное поражение, а Сагындык Тогамбай оставил соперника с бронзой.


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