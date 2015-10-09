"Казахский Тайсон" разгромил призёра ЧМ по боксу и вышел в финал

Казахстанский боксёр Аман Конысбеков, представляющий Туркестанскую область, вышел в финал национального чемпионата в Таразе, передают Vesti.kz.

В полуфинале весовой категории до 75 килограммов он победил известного боксёра из Жамбылской области Абилхана Аманкула со счётом 5:0.

Таким образом, Конысбеков поборется за золотую медаль турнира, тогда как Аманкул довольствовался бронзой.

Аманкул - серебряный призёр чемпионата мира (2017) и летних Азиатских игр (2018), а также бронзовый призёр чемпионата Азии (2017).

Конысбеков по прозвищу "Казахский Тайсон" - уроженец Навоийской области Узбекистана. В феврале 2024 года он принял решение вернуться на историческую родину и выступать за Казахстан.

На его счету золотые медали чемпионата Азии-2025 среди спортсменов до 22 и 23 лет, а также серебро международного турнира Boxam Elite 2026 года в Испании.

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