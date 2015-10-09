Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Любительский бокс
Вчера 12:45
 

Казахстанский боксер устроил разгром узбекистанцу и взял золото

  Комментарии

Поделиться
Казахстанский боксер устроил разгром узбекистанцу и взял золото ©instagram.com/boxingkazakhstan

Казахстанский боксер Торехан Сабырхан одержал победу в финале престижного международного турнира Thailand Open-2025, который проходит в столице Таиланда — Бангкоке, передают Vesti.kz

Поделиться

Казахстанский боксер Торехан Сабырхан одержал победу в финале престижного международного турнира Thailand Open-2025, который проходит в столице Таиланда — Бангкоке, передают Vesti.kz

Продолжение
Казахстан завоевал еще одно золото на турнире по боксу
Вчера 13:05  
Казахстанка победила чемпионку мира по боксу и забрала золото
Вчера 14:45  
Разгром принес Казахстану четвертое золото на турнире по боксу
Вчера 15:10  
Дуэль Казахстан — Узбекистан завершилась разгромом на турнире по боксу
Вчера 15:12  

В решающем поединке весовой категории до 70 килограммов Сабырхан встретился с представителем Узбекистана Мухаммадазизбеком Исмоиловым. По итогам боя казахстанец уверенно одержал победу единогласным решением судей — 5:0.

Таким образом, Торехан Сабырхан стал обладателем золотой медали, а его соперник занял второе место.

Напомним, Сабырхан — четырехкратный чемпион Азии среди юниоров и юношей, что делает его уникальным спортсменом в истории континентального бокса. В апреле 2025 года он также успешно провел дебютный бой на профессиональном ринге.

В финалах турнира в Таиланде также выступят еще шесть казахстанских спортсменов. 

Лига наций 2025. Женщины   •   Казахстан, Алматы   •   Групповой этап, Лига С. Группа 3, женщины
3 июня 22:00   •   не начат
Казахстан
Казахстан
- : -
Люксембург
Люксембург
Кто победит в основное время?
Казахстан
Ничья
Люксембург
Проголосовало 341 человек

Реклама

Живи спортом!