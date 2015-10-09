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Любительский бокс
Вчера 15:10
 

Разгром принес Казахстану четвертое золото на турнире по боксу

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Разгром принес Казахстану четвертое золото на турнире по боксу ©instagram.com/boxingkazakhstan

Казахстанская боксерша Наталья Богданова победой завершила выступление на международном турнире Thailand Open-2025 в Бангкоке (Таиланд), передают Vesti.kz

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Казахстанская боксерша Наталья Богданова победой завершила выступление на международном турнире Thailand Open-2025 в Бангкоке (Таиланд), передают Vesti.kz

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В финальном поединке в весовой категории до 70 килограммов Богданова вышла на ринг против спортсменки из Китая Чжао Чуньюуань. В итоге, казахстанка одержала убедительную победу со счетом 5:0.

Таким образом, Наталья Богданова выиграла "золото", а Чжао Чуньюуань в итоге довольствовалась серебряной медалью. Добавим, что Богданова является чемпионкой Азии 2024 года и бронзовой призеркой чемпионата мира-2025

Ранее на том же турнире золотые медали Казахстану принесли Торехан Сабырхан (70 кг), Диас Молжигитов (80 кг) и Виктория Графеева (60 кг). 

Лига наций 2025. Женщины   •   Казахстан, Алматы   •   Групповой этап, Лига С. Группа 3, женщины
3 июня 22:00   •   не начат
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