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Любительский бокс
Вчера 15:12
 

Дуэль Казахстан — Узбекистан завершилась разгромом на турнире по боксу

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Дуэль Казахстан — Узбекистан завершилась разгромом на турнире по боксу ©olympic.kz

Казахстанские боксерши Надежда Рябец и Гульсая Ержан выступили в финале международного турнира Thailand Open-2025 в Бангкоке (Таиланд), передают Vesti.kz

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Казахстанские боксерши Надежда Рябец и Гульсая Ержан выступили в финале международного турнира Thailand Open-2025 в Бангкоке (Таиланд), передают Vesti.kz

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В финальном бою в весовой категории до 75 килограммов Рябец встретилась с представительницей Узбекистана Азизой Зокировой. Этот поединок завершился победой узбекистанской спортсменки со счетом 4:1. Таким образом, Рябец стала серебряной призеркой турнира. 

Что касается Ержан, ей в весовой категории до 80 килограммов в решающем поединке противостояла китаянка Ван Сяомен. Решением судей победа была отдана спортсменке из Китая - 4:1. 

Ранее на турнире в Таиланде золотые медали Казахстану принесли Торехан Сабырхан (70 кг), Диас Молжигитов (80 кг), Виктория Графеева (60 кг) и Наталья Богданова (70 кг). 

 

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