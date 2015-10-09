Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Любительский бокс
Вчера 18:45
 

Самая перспективная боксерша Казахстана сделала заявление после победы над чемпионской мира

  Комментарии (1)

Поделиться
Самая перспективная боксерша Казахстана сделала заявление после победы над чемпионской мира ©ДРС

Казахстанская боксерша Виктория Графеева прокомментировала победу в финале международного турнира Thailand Open-2025, прошедшего Бангкоке (Таиланд), передают Vesti.kz.

Поделиться
1

Казахстанская боксерша Виктория Графеева прокомментировала победу в финале международного турнира Thailand Open-2025, прошедшего Бангкоке (Таиланд), передают Vesti.kz.

В решающем поединке она одолела чемпионку мира-2023 из Китая Ян Ченью, завоевав золотую медаль соревнований.

"Здравствуйте, уважаемый народ Казахстана. Сегодня я одержала победу в (финальном) поединке. Поэтому эту победу я посвящаю казахскому народу. Огромное спасибо вам за поддержку. Вперед, Казахстан!", — сказала Графеева.


Напомним, что Виктория Графеева является действующей чемпионкой Азии и серебряной призеркой чемпионата мира-2025.

Азиатская конфедерация бокса (ASBC) назвала Графееву "самой перспективной боксершей в составе сборной Казахстана".

Лига наций 2025. Женщины   •   Казахстан, Алматы   •   Групповой этап, Лига С. Группа 3, женщины
3 июня 22:00   •   не начат
Казахстан
Казахстан
- : -
Люксембург
Люксембург
Кто победит в основное время?
Казахстан
Ничья
Люксембург
Проголосовало 341 человек

Реклама

Живи спортом!