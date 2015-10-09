Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Любительский бокс
Вчера 14:45
 

Казахстанка победила чемпионку мира по боксу и забрала золото

  Комментарии

Поделиться
Казахстанка победила чемпионку мира по боксу и забрала золото ©instagram.com/boxingkazakhstan

Казахстанская спортсменка Виктория Графеева одержала победу в финале международного турнира Thailand Open-2025, проходящего в Бангкоке, сообщают Vesti.kz

Поделиться

Казахстанская спортсменка Виктория Графеева одержала победу в финале международного турнира Thailand Open-2025, проходящего в Бангкоке, сообщают Vesti.kz

Продолжение
Разгром принес Казахстану четвертое золото на турнире по боксу
Вчера 15:10  
Дуэль Казахстан — Узбекистан завершилась разгромом на турнире по боксу
Вчера 15:12  
Камбэком обернулся бой призерши ЧМ из Казахстана за золото
Вчера 15:37  
Алимханулы вызвали на реванш: назван соперник и сроки боя
Вчера 16:00  

В решающем бою весовой категории до 60 килограммов Графеева встретилась с китайской боксершей Ян Ченью, обладательницей титула чемпионки мира 2023 года. Казахстанская спортсменка продемонстрировала отличную технику и характер, выиграв поединок со счетом 4:1 и завоевав золотую медаль турнира.

Напомним, Виктория ранее стала серебряным призером чемпионата мира-2025, а победа над титулованной соперницей лишь укрепила ее статус одной из сильнейших боксерш в своей категории.

У женщин от Казахстана также выступят — Наталья Богданова, Надежда Рябец, Гульсая Ержан и Елдана Талипова. 

Лига наций 2025. Женщины   •   Казахстан, Алматы   •   Групповой этап, Лига С. Группа 3, женщины
3 июня 22:00   •   не начат
Казахстан
Казахстан
- : -
Люксембург
Люксембург
Кто победит в основное время?
Казахстан
Ничья
Люксембург
Проголосовало 341 человек

Реклама

Живи спортом!