Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Любительский бокс
Вчера 17:35
 

Казахстан завершил выступление на турнире по боксу: сколько медалей у сборной?

  Комментарии (2)

Поделиться
Казахстан завершил выступление на турнире по боксу: сколько медалей у сборной? ©КФБ

В Бангкоке (Таиланд) завершился престижный международный турнир по боксу Thailand Open-2025, передают Vesti.kz.

Поделиться
2

В Бангкоке (Таиланд) завершился престижный международный турнир по боксу Thailand Open-2025, передают Vesti.kz.

Продолжение
Самая перспективная боксерша Казахстана сделала заявление после победы над чемпионской мира
Вчера 18:45  
Камбэк определил судьбу Рыбакиной в матче с чемпионкой Ролан Гаррос
Вчера 19:29  
Стало известно, сколько заработала Рыбакина на Ролан Гаррос-2025
Вчера 20:15  
Нокаутом обернулся исторический бой Казахстана за титул IBO
Вчера 23:10  

Сборная Казахстана успешно выступила на Thailand Open-2025, собрав внушительный урожай наград. В соревнованиях, прошедших в столице Таиланда — Бангкоке, казахстанские спортсмены завоевали в общей сложности 12 медалей: 5 золотых, 2 серебряные и 5 бронзовых.

Результаты мужской команды:

  • Золото: Торехан Сабырхан (70 кг), Диас Молжигитов (80 кг)
  • Бронза: Нурзат Онгаров (50 кг), Нурсултан Алтынбек (55 кг), Дулат Бекбауов (65 кг), Бекзат Танатар (85 кг), Данияр Рахымбердиев (90 кг)

Результаты женской команды:

  • Золото: Виктория Графеева (60 кг), Наталья Богданова (70 кг), Елдана Талипова (+80 кг)
  • Серебро: Надежда Рябец (75 кг), Гүлсая Ержан (80 кг)

Казахский боксер дважды отправил в нокдаун Джалолова и вышел в финал

Чемпионат Беларуси 2025   •   Беларусь, Дзержинск (Бел)   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Вчера 22:30   •   идёт
Арсенал Дз
Арсенал Дз
(Дзержинск (Бел))
- : -
Молодечно
Молодечно
(Молодечно)
Кто победит в основное время?
Арсенал Дз
Ничья
Молодечно
Проголосовало 16 человек

Реклама

Живи спортом!