Казахстан завершил выступление на турнире по боксу: сколько медалей у сборной?

В Бангкоке (Таиланд) завершился престижный международный турнир по боксу Thailand Open-2025, передают Vesti.kz.
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Сборная Казахстана успешно выступила на Thailand Open-2025, собрав внушительный урожай наград. В соревнованиях, прошедших в столице Таиланда — Бангкоке, казахстанские спортсмены завоевали в общей сложности 12 медалей: 5 золотых, 2 серебряные и 5 бронзовых.
Результаты мужской команды:
- Золото: Торехан Сабырхан (70 кг), Диас Молжигитов (80 кг)
- Бронза: Нурзат Онгаров (50 кг), Нурсултан Алтынбек (55 кг), Дулат Бекбауов (65 кг), Бекзат Танатар (85 кг), Данияр Рахымбердиев (90 кг)
Результаты женской команды:
- Золото: Виктория Графеева (60 кг), Наталья Богданова (70 кг), Елдана Талипова (+80 кг)
- Серебро: Надежда Рябец (75 кг), Гүлсая Ержан (80 кг)
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