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Любительский бокс
Вчера 13:05
 

Казахстан завоевал еще одно золото на турнире по боксу

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Казахстан завоевал еще одно золото на турнире по боксу ©instagram.com/boxingkazakhstan

На международном турнире по боксу Thailand Open-2025 в Бангкоке (Таиланд) прошел финальный бой с участием казахстанца Диаса Молжигитова, передают Vesti.kz

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На международном турнире по боксу Thailand Open-2025 в Бангкоке (Таиланд) прошел финальный бой с участием казахстанца Диаса Молжигитова, передают Vesti.kz

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В противостоянии за "золото" Молжигитов сошелся с представителем Китая, этническим казахом Тохтарбеком Танатханом. 

Поединок прошел в весовой категории до 80 килограммов и завершился победой Молжигитова со счетом 4:1.

Казахстан в решающих поединках на турнире в Таиланде представили семь боксеров. Ранее золотую медаль завоевал Торехан Сабырхан. 

У женщин от Казахстана выступят — Виктория Графеева, Наталья Богданова, Надежда Рябец, Гульсая Ержан и Елдана Талипова. Прямая трансляция турнира по следующей ссылке. 

Лига наций 2025. Женщины   •   Казахстан, Алматы   •   Групповой этап, Лига С. Группа 3, женщины
3 июня 22:00   •   не начат
Казахстан
Казахстан
- : -
Люксембург
Люксембург
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Казахстан
Ничья
Люксембург
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