Казахстан завоевал еще одно золото на турнире по боксу

На международном турнире по боксу Thailand Open-2025 в Бангкоке (Таиланд) прошел финальный бой с участием казахстанца Диаса Молжигитова, передают Vesti.kz.

В противостоянии за "золото" Молжигитов сошелся с представителем Китая, этническим казахом Тохтарбеком Танатханом.

Поединок прошел в весовой категории до 80 килограммов и завершился победой Молжигитова со счетом 4:1.

Казахстан в решающих поединках на турнире в Таиланде представили семь боксеров. Ранее золотую медаль завоевал Торехан Сабырхан.

У женщин от Казахстана выступят — Виктория Графеева, Наталья Богданова, Надежда Рябец, Гульсая Ержан и Елдана Талипова. Прямая трансляция турнира по следующей ссылке.