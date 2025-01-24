Казахстанский бокс усилился чемпионом мира и Азии

Указом президента Казахстанской федерации бокса Мерей Акшалов назначен генеральным секретарем КФБ, передают Vesti.kz.

Акшалову 36 лет, является чемпионом мира (2013) и Азии (2013), заслуженным мастером спорта Республики Казахстан.

В любителях боксировал в весовой категории до 60 и 64 килограммов.

Признавался "Спортсменом года-2013" (Казахстан) и лучшим боксером Азии (2013).

В 2014 году на пике своей карьеры был вынужден завершить карьеру по состоянию здоровья.



Ранее стало известно, что первый номер сборной Казахстана по боксу ушел в профи.

А вот бывший капитан национальной команды Камшыбек Кункабаев завершил спортивную карьеру.

Между тем Казахстан примет новый турнир World Boxing.