Казахстанские боксеры узнали призовые за медали ЧМ: минимум 8 уже есть

Международная боксерская ассоциация (IBA) озвучила призовые для победителей и призеров молодежного чемпионата мира-2024 по боксу, проходящего в Будве (Черногория), сообщают Vesti.kz.

Как информирует пресс-служба КФБ, общий призовой фонд турнира составляет 500 000 долларов (244 миллиона тенге).

Победители получат по 8 000 долларов (3,9 миллиона тенге), серебряные призеры - по 4 000 долларов (1,9 миллиона тенге), а бронзовые - по 2 000 долларов (970 тысяч тенге).

Кроме того, будут премированы и четвертьфиналисты - они получат по 1 000 долларов (490 тысяч тенге).

18 боксеров из Казахстана вышли в 1/4 финала чемпионата мира

Напомним, до 1/4 финала турнира в Будве от сборной Казахстана дошли 18 боксеров: восемь - у мужчин, десять - у женщин.

Половина из них уже выступила и гаранатировала минимум 8 меделей. Подробности - тут.