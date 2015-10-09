Казахстанец разгромил украинца и вышел в финал престижного турнира по боксу

Казахстанский боксёр Сагындык Тогамбай успешно провёл полуфинальный поединок на международном турнире Boxam Elite-2026, который проходит в Ла-Нусии (Испания), передают Vesti.kz.

В весовой категории до 90 килограммов Тогамбай встретился с представителем Украины Павло Мичковским. По итогам боя судьи единогласным решением (5:0) отдали победу казахстанцу, благодаря чему он вышел в финал соревнований. Его соперник завершил турнир с бронзовой медалью.

Отметим, что Сагындык Тогамбай является чемпионом Азии 2024 года, а также бронзовым призёром чемпионата Азии-2022 и Азиатских игр-2022.

Напомним, что в других полуфиналах турнира казахстанские боксёры также показали высокие результаты: Санжар Ташкенбай оформил разгром и не дал состояться сенсации, Махмуд Сабырхан не оставил шансов Ядумани Сингху из Индии, Аман Конысбеков оказался сильнее в еще одном казахстанско-украинском противостоянии, также уверенно вышел в финал Торехан Сабырхан.

