Нурбек Оралбай учинил разгром в финале престижного турнира

Казахстанский боксер Нурбек Оралбай завоевал золотую медаль на турнире Boxam Elite, который проходит в Ла-Нусии (Испания), сообщают Vesti.kz.

Его соперником в весе до 85 килограммов был иранский боксер Ариан Саид Панах, выступающий под нейтральным статусом.

Первый и второй раунды остались безоговорочно за казахстанцем - 5:0. Заключительная трехминутка оказалась более упорной - 3:2 в пользу Оралбая.

Итогом поединка стала победа казахстанца единогласным решением судей - 5:0.

Таким образом, Оралбай принес Казахстану пятую золотую медаль соревнований. Ранее победы одержали Санжар Ташкенбай (до 50 кг), Умида Садыкова (+80 кг), нокаутировавшая в первом раунде соотечественницу Панар Сейтханкызы и братья Махмуд (до 55 кг) и Торехан Сабырхан (до 70 кг).

Помимо этого, у сборной Казахстана три серебра. Ранее в финалах уступили Назерке Серик (до 65 кг), упомянутая выше Сейтханкызы и Аман Конысбеков (до 75 кг).

Международный турнир Boxam Elite-2026 проходит с 3 по 8 февраля и включает соревнования среди мужчин и женщин.

