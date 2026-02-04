Казахстанец отправил соперника в нокдаун и вышел в следующий раунд престижного турнира

Казахстанский боксёр Нурзат Онгаров провёл дебютный поединок на турнире Boxam Elite-2026, который проходит в Испании, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Его соперником в весовой категории до 50 килограммов стал канадец Рок Иссайя. В стартовой трёхминтуке Онгаров не оставил шансов оппоненту, рагромив его со счётом 5:0.

Второй раунд с идентичным результатом остался за казахстанцем. В решающем отрезке Нурзат не сбавил обороты - оформил нокдаун и не дал Иссайя переломить ход встречи, доведя поединок до уверенной победы.

Ранее сегодня, 4 февраля, в рамках турнира Рахмина Абдумежитова потерпела поражение от представительницы Испании Ноэлии Сальмерон Гутьеррес. Азиза Исина, в свою очередь, уступила Чордари Андуиати (Индия). Позже в этот же день на ринг выйдут ещё девять казахстанских спортсменов — прямая трансляция доступна по ссылке.

Напомним, соревнования проходят с 3 по 8 февраля и включают мужские и женские турниры. В мужской сетке Казахстан представлен 18 боксёрами в десяти весовых категориях, тогда как у женщин заявлены 14 спортсменок в девяти категориях.

Отметим, что турнир Boxam Elite стал первым официальным стартом сборной Казахстана под руководством нового главного тренера Нуржана Насанова, который 10 января сменил на этом посту Кайрата Сатжанова.