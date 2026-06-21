Казахстан завоевал вторую золотую медаль на Кубке мира от World Boxing

Казахстанка Виктория Графеева стала трёхкратной победительницей Кубка мира от World Boxing. На этот раз ей не было равных в весе до 60 килограммов в Гуйяне (Китай), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соперницей 24-летней казахстанки была Линь Юйтин из Тайваня. Это была первая встреча между ними, и она обернулась победой Графеевой решением - 3:2.



Для Виктории это уже третий успех в рамках Кубков мира World Boxing. Летом прошлого года она выиграла турнир в Астане, а в апреле этого года - в Фос-ду-Игуасу (Бразилия).

Таким образом у Казахстана уже два золото на этом Кубке мира в Китае. Ранее успеха в весе до 54 килограммов добилась Назым Кызайбай. Впереди ещё три финала с участием боксёров из Казахстана:

Прямая трансляция финальных боёв казахстанцев на Кубке мира по боксу