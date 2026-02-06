Казахстан вырвал путёвку в финал элитного турнира по боксу

Представительница сборной Казахстана Назерке Серик пробилась в финал престижного турнира по боксу Boxam Elite в Ла-Нусии (Испания), сообщают Vesti.kz.

В полуфинале весовой категории до 65 килограммов она одержала непростую победу над Пранжал Ядав из Индии со счётом 3:2.

Ранее другая казахстанка Елянур Турганова не смогла выйти в финал и осталась с бронзовой медалью.

Сегодня на ринг выйдут ещё 15 казахстанских боксёров, подробности — по ссылке.

Международный турнир Boxam Elite-2026 проходит с 3 по 8 февраля и объединяет соревнования среди мужчин и женщин. В мужской части турнира Казахстан представлен 18 боксёрами в десяти весовых категориях. В женской сетке было заявлено 14 казахстанок в девяти весах.