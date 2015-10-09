Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Любительский бокс
Казахстан лишился шанса на главный бой турнира по боксу

Казахстанка Елянур Турганова не смогла выйти в финал боксёрского турнира Boxam Elite в Ла-Нусии (Испания), сообщают Vesti.kz.

В полуфинале весовой категории до 48 килограммов она уступила испанке Марте Лопес Дель Арболь. Таким образом, Турганова вернётся домой с бронзовой медалью.

Сегодня, 6 февраля, на ринг выйдут ещё 16 казахстанских боксёров, подробности — по ссылке.

Международный турнир Boxam Elite-2026 проходит с 3 по 8 февраля и объединяет соревнования среди мужчин и женщин. В мужской части турнира Казахстан представлен 18 боксёрами в десяти весовых категориях. В женской сетке было заявлено 14 казахстанок в девяти весах.

