Братья Оралбай и Сабырхан: где смотреть бои Казахстана за финал турнира в Испании

Сегодня, 6 февраля, на престижном турнире Boxam Elite в Ла-Нусии (Испания), состоится очередной соревновательный день, сообщают Vesti.kz. На ринг выйдут 17 казахстанских боксеров.

Бои начнутся в 19:30 по времени Казахстана. Прямые трансляции полуфинальных боёв будут доступны по ссылкам ниже:

Ринг A

Ринг B

Ринг A

Женщины. 65 кг. Назерке Серик - Пранжал Ядав (Индия)

Женщины. 80 кг. Гюзаль Садыкова - Наина (Индия)

Женщины. +80 кг. Умида Садыкова - Каур Манкират (Индия)

Мужчины. 50 кг. Санжар Ташкенбай - Карлос Диас Лопес (Испания)

Мужчины 55 кг. Махмуд Сабырхан - Сингх Ядумани (Индия)

Мужчины. 70 кг. Торехан Сабырхан - Хитеш (Индия)

Мужчины. 75 кг. Тимур Нурсеитов - Акаш (Индия)

Мужчины. 85 кг. Нурбек Оралбай - Рикардо Адриан Фреснеда (Испания)

Мужчины. +90 кг. Нурасыл Асылхан - Дмитро Ловчинский (Украина)

Ринг B

Женщины. 48 кг. Елянур Турганова - Марта Лопес Дель Арболь (Испания)

Женщины. +80 кг. Панар Сейтханкызы - Люция Ортиз Тиндая (Испания)

Мужчины. 50 кг. Нурзат Онгаров - Исмаэль Маграуи (Испания)

Мужчины. 70 кг. Нурбек Мурсал - Дипак (Индия)

Мужчины. 75 кг. Аман Конысбеков - Юрий Захариев (Украина)

Мужчины. 80 кг. Азамат Бектас - Анкуш (Индия)

Мужчины. 90 кг. Сагындык Тогамбай - Павло Мичковкий (Украина)

Мужчины. +90 кг. Айбек Оралбай - Андрий Халецский (Украина)

Международный турнир Boxam Elite-2026 проходит с 3 по 8 февраля и объединяет соревнования среди мужчин и женщин. В мужской части турнира Казахстан представлен 18 боксёрами в десяти весовых категориях. В женском зачёте было заявлено 14 казахстанок заявленных в девяти весах.

Соревнования в Испании стали первым официальным турниром для национальной сборной Казахстана под руководством нового главного тренера Нуржана Насанова. Специалист был назначен на должность 10 января, сменив Кайрата Сатжанова.

