Разгром с нокдауном вывел Казахстан в финал турнира по боксу в Испании

Сегодня, 6 февраля, казахстанка Панар Сейтханкызына вышла в финал престижного боксёрского турнира Boxam Elite в Ла-Нусии (Испания), передают Vesti.kz.

В полуфинале весовой категории свыше 80 килограммов она уверенно победила испанку Лючию Гулен Ортис со счётом 5:0. При этом во втором раунде Ортис был отсчитан нокдаун.

А вот другой представительнице Казахстана — Гюзаль Садыковой — повезло меньше. В полуфинале весовой категории до 80 килограммов она уступила Наине из Индии со счётом 0:5 и стала бронзовой призёркой турнира.

Международный турнир Boxam Elite-2026 проходит с 3 по 8 февраля и объединяет соревнования среди мужчин и женщин. В мужской части турнира Казахстан представлен 18 боксёрами в десяти весовых категориях. В женской сетке было заявлено 14 казахстанок в девяти весах.

