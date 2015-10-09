Казахстан вырвал победе в бою за медаль ЧА-2026 по боксу

Казахстанец Тимур Тайбеков вырвал победу и вышел в 1/2 финала чемпионата Азии по боксу среди спортсменов не старше 19-ти лет, который проходит в Джакарте (Индонезия), сообщают Vesti.kz.

В весовой категории до 80 килограммов Тайбеков провел четвертьфинальный поединок против боксера из Индии Локеша.

В упорном бою, где преимущество поочередно переходило от одного соперника к другому на протяжении всех трех раундов, судьи со счетом 3:1 признали победителем нашего соотечественника.

Отметим, ранее в полуфинал пробились четверо казахстанцев. Ими стали: Адиль Асканбай (50 кг), Едиге Нургожа (55 кг), Акжурек Калабай (65 кг) и Бибарыс Аширбай (70 кг).

Досжан Мукажан (60 кг) и Хамза Максатулы (75 кг) не сумели выйти в полуфинал.

Напомним, сегодня на ринг выйдут еще три казахстанца. Чемпионат Азии проходит с 3 по 16 июля. В нем принимают участие спортсмены не старше 19-ти и 23-ти лет.

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