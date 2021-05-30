Казахстан выиграл третье противостояние против Узбекистана в финалах ЧА-2021 по боксу

Казахстанская боксерша Валентина Хальзова одержала победу над Навбахор Хамидовой из Узбекистана в финале чемпионата Азии по боксу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Она победила в весе до 69 килограммов, а поединок завершился решением судей. Таким образом, у Казахстана теперь три победы, а у Узбекистана - одна. Сегодня, 30 мая, еще две представительницы Казахстана выступят в финалах чемпионата Азии, одна из них будут биться с боксершей из Узбекистана. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

Ранее чемпионками Азии в Дубае стали Алуа Балкибекова (до 48), Назым Кызайбай (до 51), Дина Жоламан (до 54), Римма Волосенко (до 60) и Милана Сафронова (до 64). Владислава Кухта (до 57) финишировала второй, а Марина Вольнова (до 75) - третьей.

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