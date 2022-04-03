Казахстан выиграл первую медаль на турнире по боксу в Таиланде

Казахстанец Нурбек Оралбай досрочно стал медалистом на международном турнире Thailand Open, сообщает корреспондент Vesti.kz.

После жеребьевки Оралбай сразу попал в полуфинал старта в категории до 81 килограмма.

Его соперник в бою за выход в финал определится в противостоянии новозеландца Оникса Ли и Анавата Тонгкатока из Таиланда.

Ранее в турнире стартовали медалисты ЧМ-2021. В казахстанском дерби в категории до 52 килограммов Сакен Бибосынов выиграл у Санжара Ташкенбая.

Серик Темиржанов, выступающий в категории до 57 килограммов, победил единогласным решением судей филиппинца Марио Фернандеса.

Успешно прошел стартовый поединок Аятуллан Такижанов, который в категории до 75 килограммов встречался с Ситисаком Чумкумарномом из Таиланда и выиграл по очкам.

Добавим, что, помимо четырех выступивших боксеров, в заявку сборной Казахстана вошли еще семь участников.

Ранее в Сербии завершился международный турнир, где казахстанцы выиграли 12 медалей.

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