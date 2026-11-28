Казахстанский боксёр Онер Сейилхан вышел в полуфинал Кубка мира по боксу от World Boxing, который проходит в Ташкенте (Узбекистан), сообщают Vesti.kz.

Казахстанский боксёр, чемпион мира среди молодёжи и финалист чемпионата Казахстана этого года, выступающий в весовой категории до 80 килограммов, успешно преодолел четвертьфинальный барьер.

В поединке за выход в следующую стадию Сейилхан встретился с представителем Кыргызстана Алмазом Орозбековым.

Казахстанец грамотно действовал в защите, успешно отвечал на атаки соперника и по итогам трёх раундов одержал уверенную победу единогласным решением судей - 5:0.

В полуфинале Онеру предстоит встретиться с чемпионом мира Жавохиром Умматалиевым из Узбекистана.

Ранее от Казахстана в полуфинал пробилась

Кроме того, Казахстан понёс две потери в Ташкенте. Даниял Сабит, выступающий в весовой категории до 50 килограммов, потерпел поражение в четвертьфинале, также в четвертьфинале из дальнейшей борьбы выбыла Шугыла Налибай (75 кг).

Сегодня в Ташкенте также состоится ещё один поединок с участием представителя Казахстана.

Финальный этап Кубка мира в столице Узбекистана продлится с 28 ноября по 3 декабря. Всего в соревнованиях принимают участие 142 спортсмена из 31 страны, получившие приглашения от международной организации World Boxing.