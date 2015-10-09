Казахстанская боксёрша Шугыла Налибай завершила выступление на Кубке мира от World Boxing. Соревнования проходят в Ташкенте (Узбекистан), сообщают Vesti.kz.

Казахстанская боксёрша, ставшая чемпионкой страны в этом году, выступала в весовой категории до 75 килограммов.

В четвертьфинале Налибай встретилась с чемпионкой мира Еленой Гапишиной из России. К сожалению, соперница оказалась сильнее и одержала досрочную победу уже во втором раунде.

Это поражение стало вторым для сборной Казахстана на нынешнем Кубке мира. Ранее казахстанец Даниял Сабит, выступающий в весовой категории до 50 килограммов, потерпел поражение в четвертьфинале.

В свою очередь казахстанка Карина Ибрагимова пробилась в полуфинал турнира.

Сегодня в Ташкенте также состоятся ещё два поединка с участием представителей Казахстана.

Финальный этап Кубка мира в столице Узбекистана продлится с 28 ноября по 3 декабря. Всего в соревнованиях принимают участие 142 спортсмена из 31 страны, получившие приглашения от международной организации World Boxing.

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