Казахстанка Карина Ибрагимова пробилась в полуфинал Кубка мира по боксу от World Boxing. Соревнования проходят в Ташкенте (Узбекистан), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Соперницей Ибрагимовой из весовой категории до 57 килограммов в рамках первого дня турнира была представительница Китайского Тайбэя У Ши И - бронзовая призёрка Олимпиады-2024. В итоге казахстанца одержала уверенную победу решением - 5:0.
Отметим, что сама Карина является призёркой чемпионатов мира, а также чемпионкой Азии-2024.
На этом Кубке мира это первая победа для сборной Казахстана. Ранее в четвертьфинале в весовой категории до 50 килограммов проиграл Даниял Сабит.
Добавим, что сегодня зрителей ждут ещё три поединка в Ташкенте с участием боксёров из Казахстана.
Казахстанский боксёр одержал юбилейную победу и завоевал титул чемпиона
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
Реклама