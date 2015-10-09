Казахстанский боксёр-профессионал Александр Ковригин (10-2, 8 КО) одержал десятую победу в карьере. На ивенте в Маниле (Филиппины) он завоевал титул чемпиона WBF International в лёгком весе, сообщают Vesti.kz.

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Соперником Ковригина был боксёр из Танзании Рамадан Идди (9-3, 2 КО). Противостояние завершилось уже в третьем раунде после двух нокдаунов в исполнении казахстанца. В итоге он победил техническим нокаутом.

Для 26-летнего спортсмена из Алматы это десятая победа в карьере и вторая подряд. Причём в восьми случаях он выигрывал досрочно.

Что касается 29-летнего Идди, то он проиграл третий бой в карьере и второй подряд (оба - нокаутом).

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