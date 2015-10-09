Появилось расписание стартового дня финального этапа Кубка мира по боксу от World Boxing в Ташкенте (Узбекистан), передают Vesti.kz.

28 ноября на ринг выйдут пять представителей сборной Казахстана.

В первый соревновательный день турнира пройдут поединки четвертьфинальной стадии, которые поделены на дневную и вечернюю сессии. Время указано по Казахстану.

Дневная сессия (начало в 11:00):

• До 50 кг, 1/4 финала (2-я пара). Даниял Сабит - Шодиёржон Меликузиев (Узбекистан, чемпион Азии 2024 года);

• До 57 кг, 1/4 финала (9-я пара). Карина Ибрагимова - У Ши И (Китайский Тайбэй, бронзовый призёр Олимпиады-2024 в Париже).

Вечерняя сессия (начало в 16:00):

• До 75 кг, 1/4 финала (4-я пара). Шугыла Налибай - Елена Гапешина (Россия, чемпионка мира 2025 года);

• До 80 кг, 1/4 финала (6-я пара). Онер Сейилхан - Алмаз Орозбеков (Кыргызстан);

• До 80 кг, 1/4 финала (9-я пара). Валерия Аксёнова - Найна (Индия).

Отметим, что выход в полуфинал гарантируют боксёрам как минимум бронзовые медали турнира.

Финальный этап Кубка мира в столице Узбекистана продлится с 28 ноября по 3 декабря. Всего в соревнованиях принимают участие 142 спортсмена из 31 страны, получившие приглашения от международной организации World Boxing.

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