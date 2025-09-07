Казахстан учинил разгром на ЧМ-2025 по боксу

Казахстанский боксер Бейбарыс Жексен на чемпионате мира в Ливерпуле (Англия), сообщают Vesti.kz.
В 1/16 финала в весовой категории до 60 килограммов он встречался с филиппинцем Джунмилардо Огайре.
Итогом боя стала победа Жексена единогласным решением судей.
Отметим, что Бейбарыс дебютировал на чемпионате мира. В прошлом году он дошел до четвертьфинала чемпионата Азии.
Напомним, в третий день соревнований победу одержал Торехан Сабырхан (70 кг), одолевший алжирца Юсефа Ислама Яиша и Виктория Графеева (60 кг), нанесшая поражение боксерше из Косово Доньете Садику.
В свою очередь, Надежда Рябец (75 кг) в 1/16 финала уступила китаянке Лине Ван.
Добавим, этот чемпионат мира впервые проходит под эгидой новой организации World Boxing. Мировое первенство началось 4 сентября и завершиться 14-го числа.