Казахстан сотворил ещё один победный камбэк на ЧМ по боксу

Представительница женской сборной Казахстана по боксу Аида Абикеева стартовала с победы на чемпионате мира-2025, проходящем в Ливерпуле (Англия), передают Vesti.kz.

В первом поединке в весовой категории до 65 килограммов Абикеева встретилась с Лукой Хамори из Венгрии и выиграла по очкам. Первый раунд Аида проиграла 0:5, но последующие два остались за ней - 5:0 и 5:0.

Сегодня от Казахстана также выступила Карина Ибрагимова (до 57 килограммов) и победила Панайоту Кузилу из Греции

Ранее камбэк в мужской сетке принёс Казахстану первую победу на ЧМ по боксу.

Этот турнир впервые проходит под эгидой новой организации World Boxing.

Следить за боями казахстанских боксёров и ходом турнира можно по этой ссылке.

Чемпионат мира продлится с 4 по 14 сентября.