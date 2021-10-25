Боксеров сборной Казахстана ждет пара дуэлей с соперниками Узбекистана на стартовых этапах чемпионата мира в Сербии, а у некоторых сетки позволяют претендовать на медали еще до старта первых боев. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

Первые казахстанцы вступают в борьбу за медали уже сегодня, 25 октября, а поединки пройдут в вечерней программе.

48 килограммов (1/8)

Темиртас Жусупов - Омер Ахметович (Сербия)/Мухаммет Унлу (Турция)

33-летний казахстанец начнет турнир с боя с одним из призеров своих стран, а уже в четвертьфинале будет серьезное испытание. На бой с Жусуповым претендуют чемпион Азии Нодиржон Мирзахмедов из Узбекистана или ирландец Рикки Несбитт. Две победы - и Темиртас с медалью чемпионата мира.

51 килограмм (1/16)

Сакен Бибосынов - Хасанбой Дусматов (Узбекистан)

Казахстанцу не повезло. Его ждет поединок с главным возвращением турнира - олимпийским чемпионом из Узбекистана. Что дальше, если один самых ярких боксеров нашей сборной выйдет на победителя пары двух призеров континентальных турниров - Дипака из Индии и Азата Усеналиева из Кыргызстана.

54 килограмма (1/16)

Махмуд Сабырхан - Ин Ку Ким (Корея)

20-летний дебютирует на мировом турнире, а ждет его довольно сложная оппозиция. Корейский боксер нашел себе место среди топовых боксеров континента: дважды он брал серебро на чемпионатах Азии и бронзу на ЧМ-2017. Для Сабырхана этот поединок станет настоящим экзаменом.

57 килограммов (1/32)

Серик Темиржанов - Энкх-Амар Хархуу (Монголия)

Еще одна суперсложная битва. 23-летнего казахстанца ждет в первом круге действующий чемпион Азии из Монголии. Чемпион Казахстана не смог реализовать себя на Олимпиаде, но на мировом турнире он получает еще один шанс. Соперник крепкий, но пройти можно.

60 килограммов (1/16)

Саматали Тольтаев - Тамба Сонгор (Сьерра-Леоне)/Хунатип Пиднуч (Таиланд)

Успешность казахстанца зависит от его собственной формы и верной тактики. Пару кругов 21-летний Тольтаев способен преодолеть с запасом по затраченной энергии. В четвертьфинале его ждут уже серьезные конкуренты - Софиан Умиха из Франции, Карен Тонаканян из Армении или Вариндер Сингх из Индии.

63,5 килограмма (1/16)

Санатали Тольтаев - Васил Чеботари (Молдова)

До четвертьфинала 21-летнего ждут бои против боксеров из Молдовы и Украины. Вслед Чеботари будет поединок с Денисом Песоцким, который в сентябре выиграл чемпионат своей страны. Предположим, что эти победы откроют путь к медалям чемпионата мира.

67 килограммов (1/32)

Абылайхан Жусупов - Лин Ю (Тайпей)

24-летний Жусупов должен быть на пьедестале. Капитану сборной Казахстана, можно сказать, повезло с жеребьевкой. Первые три круга он должен проходить уверенно, а вот в четвертьфинале первый серьезный конкурент. Им станет победитель пары Винченцо Манжикапре из Италии и Чинзориг Баатарсух из Монголии.

71 килограмм (1/32)

Асланбек Шымбергенов - Фархад Моради Аташгах (Иран)

Еще один вес, где казахстанцу не очень повезло. 28-летней Шымбергенов получил шанс проявить себя, но если бой с иранцем он выиграет, то во втором поединке будет сложнее. Оппозицией будет серебряный медалист Олимпиады-2016 Шахрам Гиясов из Узбекистана. Как и для Бибосынова, этот бой определяющий для Шымбергенова на турнире.

75 килограммов (1/32)

Нурканат Райыс - Стефан Савкович (Черногория)

21-летний дебютант Райыс попал в группу примерно равных соперников, где выделяется только итальянский серебряный призер Евро-2019 Сальваторе Кавалларо. В остальном у казахстанца есть все шансы продвинуться далеко по турнирной сетке.

80 килограммов (1/16)

Нурбек Оралбай - Исаиас Фильо (Бразилия)

Сетка Оралбая выглядит очень оптимистично. В дивизионе нет ярких звезд, что дает шанс победителю молодежного чемпионата мира серьезно заявить о себе. Есть конкуренты из Узбекистана, США или Англии, но 21-летний боксер способен дойти до пьедестала.

86 килограммов (1/16)

Бек Нурмаганбет - Кено Мачадо (Бразилия)

23-летний чемпион Азии получил шанс боксировать на чемпионате мира, а уже в первом бою встретится с бразильцем Мачадо. Если казахстанец пройдет крепкого южноамериканца, то его, скорее всего, ждет чемпион Азии-2019 - Ким Хьен Кю из Южной Кореи. Тот самый, который два года назад оставил Василия Левита, но затем его результаты пошли на спад.

92 килограмма (1/16)

Айбек Оралбай - Матеус Петр Березницки (Польша)

Первый соперник не выглядит непроходимым, а вот далее будут боксеры из Беларуси и Узбекистана. Владислав Смягликов выиграл серебро на домашнем чемпионате Европы, а вот Мадияр Саидрахимов не такой титулованный, но боксеры этой страны не раз останавливали казахстанцев.

+92 килограмма (1/16)

Нурлан Сапарбай - Аюб Гадфа Дрисси Ел Аиссаоуи (Испания)

24-летний казахстанец дебютирует, а в соперники ему достался оппонент из Испании. Сложно оценить готовность Нурлана к турниру, но он показал свою готовность тренерскому штабу, значит, способен дать результат. Самый опасный соперник на старте ЧМ - бронзовый призер ЧЕ-2019 Марко Милун из Хорватии.

Дуэль с чемпионом из Узбекистана, или как для Казахстана завершилась жеребьевка ЧМ по боксу

Напомним, ранее прошла жеребьевка турнира, а уже сегодня, 25 октября, на ринг выйдут два казахстанских боксера. Самого техничного боксера может ждать новый приз.

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